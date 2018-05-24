Купер: давили, давили, давили, но у «Вашингтона» чертовски классная команда

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (0:4, 3-4) в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Знаю из личного опыта: чтобы забраться так глубоко, обязательно нужна удача. Я видел, что мы давили, давили, давили… Им фортуна сегодня улыбнулась. Нам — нет. На протяжении всей серии они, пожалуй, заслужили это везение, потому что у них чертовски классная команда. Они обрушили на нас всё, с чем мы могли совладать и с чем не могли — тоже. Я поздравляю их», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.