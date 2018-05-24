Кузнецов — о 4:0: в силу моего возраста для меня каждая игра — как седьмая

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0, 4-3) в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Сыграли очень чётко. Быстрый гол принёс позитивные эмоции и стал решающим. Потом правильно оборонялись и ждали своего момента. Баланс между эмоциями и хоккеем? В силу возраста, да и я сам такой человек, не думаю о подобных вещах. Для меня каждая игра – как седьмая. Результативная серия? Нахожусь в нужное время в нужном месте. Это не так важно, кто-то должен создавать моменты.

Почему решили взять трофей? Не знаю, без меня решили, пока я радовался. Я к этому моменту спокойно отношусь. Остались ли силы на финал? Конечно. Позитивные эмоции испытываем, их будет только больше», — сказал Кузнецов в эфире официального канала НХЛ в YouTube.