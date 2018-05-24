Тротц — о вратарях: Холтби был хорош всю серию, как, собственно, и Василевский

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал вклад голкипера «столичных» Брэйдена Холтби в выход в первый с 1998 года финал Кубка Стэнли.

«На мой взгляд, Брэйден был хорош не только сегодня, но и на протяжении всей этой серии. Как, собственно, и Василевский. Сегодня соперники прилично навалились на него, особенно во втором периоде, но Брэйден стоял во весь рост. Им удалось продавить несколько шайб ему за спину, но остальные ребята были начеку: успевали выбить шайбу, заблокировать бросок или просто закрыть линию огня.

Мой забег на скорость? Думаю, что я лидер. В ближайшие пару дней потренируюсь, только надо коньки заточить и всё такое», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.