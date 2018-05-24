Овечкин — на 3-м месте за историю НХЛ по голам в одном плей-офф среди россиян

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

Счёт в матче уже на второй минуте матча открыл капитан «столичных» Александр Овечкин, для которого эта шайба стала 12-й в 19 матчах нынешнего плей-офф. Только двум российским хоккеистам удавалось забить больше голов, чем Овечкин, в одном розыгрыше плей-офф. Павел Буре отличился 16 раз в 24 матчах Кубка Стэнли—1994, а Евгений Малкин отметился 14 точными бросками в 24 играх плей-офф-2009.