«Вашингтон» выиграет Кубок Стэнли?

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

Соперником «Кэпиталз» по решающей серии станет «Вегас Голден Найтс», в финале Западной конференции переигравший «Виннипег Джетс» (4-1).

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