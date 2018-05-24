Защитник Василий Токранов написал обращение болельщикам «Ак Барса»

Защитник Василий Токранов выступил с обращением к болельщикам «Ак Барса» после своего ухода из клуба. Хоккеист продолжит карьеру в СКА.

«Я хотел бы обратиться к болельщикам «Ак Барса», руководству клуба, ко всем парням, с которыми я с детства шаг за шагом шёл к тем победам, которых мы достигли вместе с нашей славной командой.

Я благодарен всем, кто поддерживал меня все эти годы, всегда был рядом со мной. «Ак Барс» – великий клуб, который достиг великих побед. Мне всегда будет его не хватать.

Но жизнь не стоит на месте. Так произошло, что я его покидаю – пришло время что-то поменять в жизни. Я принял решение уйти из команды, которой отдал всю свою жизнь. Мне всегда будет не хватать той домашней тёплой атмосферы, которой окружён наш клуб. Я желаю, новых побед и успехов нашему «Ак Барсу», – написал Токранов в своём обращении, текст которого приводится в «Спорт Бизнес Online».