Трямкин: просто супер, что в «Автомобилисте» будет такой человек, как Доус

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин прокомментировал своё включение в символическую сборную КХЛ минувшего сезона и заключение контракта с Найджелом Доусом.

«Было приятно получить эту награду, сезон провёл очень хорошо, концовка получилась немного смазанная, есть к чему стремиться дальше, чтобы занять в следующем году позицию Филипа Ларсена.

Удивило, что на сцене появились детские тренеры. КХЛ — молодцы, что создают такой трогательный момент. Если бы не Сергей Павлович Деменьшин, то неизвестно, где я мог бы быть прямо сейчас. Низкий поклон ему и его семье.

Менеджмент «Автомобилиста» провёл хорошую работу, собралась неплохая команда, но пока это на бумаге, будем стараться реально стать командой, чтобы достичь результатов. Мы не будем останавливаться. Хочется, чтобы командные призы вручались нашей командой. Поприветствовал Найджела Доуса, приятно, что у нас будет такой человек, это просто супер, буду рад видеть его в Екатеринбурге», — цитирует Трямкина официальный сайт КХЛ.