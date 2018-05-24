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Ларсен: высокие ожидания от сезона, у «Салавата» — отличный шанс выступить лучше

Ларсен: высокие ожидания от сезона, у «Салавата» — отличный шанс выступить лучше
Хоккей / КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен прокомментировал получение награды лучшему защитнику-бомбардиру регулярного чемпионата минувшего сезона и поделился ожиданиями от следующего чемпионата КХЛ.

«Приятно получить награду, хороший вечер, обилие отличных хоккеистов, огромная честь быть здесь. Никита Трямкин может попытаться взять мой трофей в следующем году.

Был длинный сезон, я хотел приехать в Москву. Быть частью такого вечера приятно и представлять не только себя, но и мой клуб «Салават Юлаев» и представлять свою страну. А сейчас уже время отпуска.

Ожидания от нового сезона всегда высокие, когда играешь за сильную команду. В следующем сезоне у нас отличный шанс выступить лучше», — цитирует Ларсена официальный сайт КХЛ.

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