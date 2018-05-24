Бураковски: в «Вашингтоне» верят друг другу и не стараются делать чужую работу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Андре Бураковски прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0, 4-3) в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции. В этом матче шведский форвард стал автором дубля.

«Мы доверяем друг другу. Не стараемся сделать чужую работу. И это идёт на пользу всей команде. У меня было сложное начало серии, но я счастлив, что удалось внести вклад в победу», — цитирует Бураковски официальный сайт Национальной хоккейной лиги.