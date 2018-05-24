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Правительство Санкт-Петербурга и СКА договорились о реконструкции СКК

Правительство Санкт-Петербурга и СКА договорились о реконструкции СКК
Хоккей / КХЛ

Правительство Санкт-Петербурга и хоккейный клуб СКА договорились о реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский».

Соглашение об этом подписали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель совета директоров, президент СКА Геннадий Тимченко. Подписание состоялось на площадке Петербургского международного экономического форума.

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