Правительство Санкт-Петербурга и СКА договорились о реконструкции СКК

Правительство Санкт-Петербурга и хоккейный клуб СКА договорились о реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский».
Соглашение об этом подписали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель совета директоров, президент СКА Геннадий Тимченко. Подписание состоялось на площадке Петербургского международного экономического форума.
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