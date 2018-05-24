Правительство Санкт-Петербурга и СКА договорились о реконструкции СКК

Правительство Санкт-Петербурга и хоккейный клуб СКА договорились о реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский».



Соглашение об этом подписали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель совета директоров, президент СКА Геннадий Тимченко. Подписание состоялось на площадке Петербургского международного экономического форума.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»