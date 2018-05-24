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После реконструкции СКК Санкт-Петербург будет претендовать на ЧМ-2023

После реконструкции СКК Санкт-Петербург будет претендовать на ЧМ-2023
Хоккей / КХЛ

ХК СКА на официальном сайте поделился подробностями совместного решения с правительством Санкт-Петербурга о реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский».

«Проект предусматривает как собственно улучшение СКК, так и возведение социально значимых объектов, в том числе школ и детских садов, а также учитывает важность сохранения гармоничного вида квартала. Реализация проекта позволит создать одну из лучших арен в мире, что станет не только дополнительным импульсом для улучшения имиджа Санкт-Петербурга, развития спорта на региональном, российском и международном уровнях, но и поможет решить важные социальные и экономические задачи города. Так, город будет претендовать на право проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года», — указано на официальном сайте клуба.

Правительство Санкт-Петербурга и СКА договорились о реконструкции СКК
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