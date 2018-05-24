«Лада» заключила договор о сотрудничестве с «Локомотивом»

Тольяттинская «Лада» подписала договор о сотрудничестве с ярославским «Локомотивом», информирует официальный сайт команды.



Спортивный директор «Лады» Владимир Кречин прокомментировал договор: «После длительных переговоров мы подписали договор о сотрудничестве. Это взаимовыгодное соглашение позволит «Ладе» привлекать игроков ярославского клуба, а хоккеисты из системы «Локомотива» смогут получить игровую практику на уровне ВХЛ».



Напомним, после регулярного чемпионата сезона-2017/18 совет директоров лиги исключил «Ладу» из Континентальной хоккейной лиги. После этого в офис Федерации хоккея России были представлены документы от хоккейного клуба «Лада» из Тольятти на участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона-2018/19. Предыдущим фарм-клубом «Локомотива» была «Рязань».