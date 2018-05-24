И. Знарок: у Кравцова не будет звёздной болезни, это адекватный парень

Игорь Знарок, детский тренер форварда «Трактора» Виталия Кравцова, прокомментировал получение своим воспитанником награды лучшего новичка года в КХЛ.



«Очень приятно, что Виталий получил эту награду. И с удовольствием оказался с ним на одной сцене. На мой взгляд, он ее полностью заслуживает. Молодец! Он своим трудом достигает вершины, правда, пока совсем небольшие. У него всё впереди. Он самые высокие цели для себя поставил, его боевой характер поможет ему всего достигнуть.



Конечно, в этой награде есть небольшой аванс. Но Виталий ещё очень молод. Мне кажется, он один из самых перспективных игроков в мире. Давно у нас не было таких хоккеистов. Он отработает все авансы, что ему выдали. Уверен, что никакой звёздной болезни у него не будет. Виталий – нормальный, адекватный парень. Думаю, он будет прибавлять в будущем», — цитирует Знарка официальный сайт лиги.

Виталий Кравцов — лучший новичок КХЛ сезона-2017/18