Житник: Василевский украл у «Вашингтона» три матча, но партнёры сыграли средне

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал победу «Вашингтон Кэпиталз» в серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3).

«Самый ценный хоккеист серии? Даже несмотря на неудачу в седьмой встрече, назову вратаря „Тампы“ Василевского. При той очень средней игре, показанной его командой, благодаря Василевскому „Тампа“ „украла“ три матча. В этой серии сравнил бы команду из Флориды со сборной Швейцарии, которая дошла до финала чемпионата мира на 90% за счёт вратаря. Здесь до седьмого матча „Тампа“ добралась тоже лишь благодаря голкиперу.



Игра Овечкина? Он великолепно начал серию и так же её завершил — победным голом в решающем, седьмом матче. Но в середине противостояния индивидуально практически не выделялся, наверное, больше проявлял себя как лидер раздевалки, как человек, снимающий с команды давление за результат. Это тоже очень важная роль», — цитирует Житника Russia-Hockey.