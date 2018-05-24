Кравцов: награда лучшему новичку сезона КХЛ — аванс, у меня достойные конкуренты

Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов прокомментировал получение награды лучшему новичку сезона КХЛ.



«Никак не ожидал увидеть здесь своего детского тренера, не знал, что он тоже будет на церемонии. Я очень рад, что Игорь Валерьевич Знарок нашёл возможность приехать сюда. Мы довольно часто с ним общаемся, он до сих пор даёт мне советы, но, повторюсь, увидеть здесь его было неожиданностью. Большое спасибо ему, он меня воспитал.



Когда я ехал сюда, то ни на что не рассчитывал. Мне было приятно просто здесь находиться и попасть в число номинантов. А то, что ещё и награды дали, – это вообще здорово! Не ожидал, что окажусь на этой сцене. Думаю, что всё-таки мой приз – это аванс на будущее. У меня были достойные конкуренты», — цитирует Кравцова официальный сайт лиги.

И. Знарок: у Кравцова не будет звёздной болезни, это адекватный парень