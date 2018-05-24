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КХЛ объяснила подъём «Куньлуня» в рейтинге клубов лиги

КХЛ объяснила подъём «Куньлуня» в рейтинге клубов лиги
Хоккей / КХЛ

Пресс-служба КХЛ ответила на запрос корреспондента «Чемпионата» Павла Панышева о причинах повышения места «Куньлунь Ред Стар» в рейтинге клубов.

«Самым значимым параметром являются спортивные достижения (30%). Это накопительный показатель. «Куньлунь Ред Стар» выступает в лиге всего два сезона, и в его рейтинге учитываются только два сезона, а не три, как у всех остальных. Они смогут быть наравне со всеми по этому параметру только в следующем году.

Клуб не использует государственного финансирования при формировании бюджета, а также вовремя расплачивается со своими игроками. «Куньлунь» получает максимальную оценку по параметру «Расходы на оплату труда хоккеистов», у них лучший показатель среди клубов, находящихся за пределами топ-20 рейтинга.

Единственным параметром, который ухудшился у клуба, стала вместимость арены. Это связано тем, что клуб провёл весь сезон в Шанхае на небольшой арене. При этом выросла средняя заполняемость арены, а также произошло незначительное улучшение ТВ-индекса. Всё это обеспечило улучшение рейтинга клуба», — указано в сообщении лиги.

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