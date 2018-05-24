«Сан-Хосе» подтвердил подписание контракта с Кейном на $ 49 млн

Официальный «твиттер» «Сан-Хосе Шаркс» подтвердил подписание нового контракта сроком на семь лет с нападающим Эвандером Кейном. Как сообщалось ранее, зарплата игрока за этот период должна составить около $ 49 млн.



26-летний игрок перешёл в «Сан-Хосе» из «Баффало» во время дедлайна. В 17 матчах регулярного чемпионата за «акул» Кейн набрал 14 (9+5) очков, за «Баффало» – 40 (20+20) в 61 матче. В Кубке Стэнли нападающий провёл 9 матчей за «Шаркс» и отметился 5 (4+1) очками. Всего в лиге он провёл 574 матча и набрал 354 (186+168) очка.