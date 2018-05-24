КХЛ разъяснила, почему «Адмирал» находится выше «Северстали» в рейтинге

Пресс-служба КХЛ ответила на запрос корреспондента «Чемпионата» Павла Панышева о причинах расположения «Северстали» ниже «Адмирала» в рейтинге клубов лиги.



«Рассматривая «Адмирал» и «Северсталь», нужно помнить, что в сезонах-2015/2016 и 2016/2017 клуб из Владивостока выходил в плей-офф тогда, как череповчане были внизу общей сводной таблицы чемпионата. Попадание в плей-офф «Северстали» в сезоне-2017/2018 не повлияло на улучшение рейтинга, так как в сезоне-2014/2015, который учитывался в расчёте первого рейтинга, клуб в сводной таблице регулярного чемпионата занял то же 17-е место.



Прирост рейтинга «Северстали» стал возможным за счёт увеличения ФОТ хоккеистов, а также ТВ-индекса. Помимо спортивных результатов «Адмирал» имеет лучшие показатели по таким параметрам, как «Заполняемость арены» и «ТВ-индекс». При примерно одинаковой вместимости арен арена «Адмирала» заполнялась на 90,5% за последние три сезона, а «Северстали» — на 55,5%. ТВ-индекс «Адмирала» составляет 1,88%, а «Северстали» — 1,21%. Поэтому, даже несмотря на бюджетное финансирование и несвоевременную выплату зарплаты, параметры, которые дают отрицательную оценку в рейтинг, «Адмирал» находится выше в рейтинге.



Лига на связи с клубами и в ближайшее время разошлёт им подробную информацию об изменениях в их рейтинге, а также всегда готова объяснить оценку расчёта каждого из параметров», — указано в сообщении лиги.

Посмотреть фото также можно в официальном «твиттере» лиги.