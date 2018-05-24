Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Бураковски — о дубле в ворота «Тампы»: о таком всегда мечтаешь, классный день

Бураковски — о дубле в ворота «Тампы»: о таком всегда мечтаешь, классный день
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Андре Бураковски прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0, 4-3) в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции. В этом матче шведский форвард стал автором дубля.

Конечно, только о таком и мечтаешь. Забить два гола и так сильно повлиять на седьмой матч… Да и вообще участие в таком матче — это круто. Классный сегодня день", — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Овечкин тащит кубок в самолёт! И в тяжелый момент находит слова для Василевского
Самые трогательные моменты седьмого матча.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент