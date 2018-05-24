Баттон: Ковальчуку нужно выбрать — борьба за кубок Стэнли или высокая зарплата

Североамериканский эксперт Крэйг Баттон оценил перспективы возвращения нападающего Ильи Ковальчука в НХЛ.



«Ковальчук — уже не тот игрок, который покидал НХЛ. В 35 лет вернуться очень тяжело. Хоккей в НХЛ очень быстрый и становится всё только быстрее год от года. Ему нужно понять, что он уже возвращается в совсем другую лигу. Хотя нельзя не сказать, что Илья — прирожденный снайпер. Ожидания от него будут высокие. И, какая бы команда его ни подписала, она хочет увидеть прежнего Ковальчука. Он привык играть первую роль на площадке, но в этот период карьеры Илье уже нужно будет больше помощи от партнёров. Поэтому Ковальчук должен осознать, что он собой сейчас представляет. Однако каждая команда нуждается в снайпере, а Илья умеет забивать.



Может ли его подписать команда НХЛ, которая способна выиграть кубок Стэнли? Да, может. Ковальчук — очень мастеровитый игрок, конечно, клубы в нём заинтересованы — по-другому быть и не может. Но всё будет зависеть от его финансовых запросов. В команде, которая претендует на кубок Стэнли, ему не дадут больших денег. Ковальчуку нужно всё взвесить — что именно я хочу и какая именно команда может мне это дать. Клубы, которые имеют меньше шансов на кубок, предложат ему больше. Претендентам на трофей придётся укладываться в потолок зарплат.



Например, если Ковальчук захочет играть в «Вашингтоне», ему придётся очень сильно снизить свои запросы. Но попадание в Тройной золотой клуб — это бесценно и не исчисляется никакими деньгами. Ковальчук должен понять, что ради кубка Стэнли придётся пожертвовать зарплатой. И многие игроки это делали», — цитирует Баттона «Спорт день за днём».

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