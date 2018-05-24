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Габриэль Бурк подписал новый контракт с «Колорадо»

Габриэль Бурк подписал новый контракт с «Колорадо»
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» заключил новый контракт с нападающим Габриэлем Бурком, информирует официальный сайт команды. Новое соглашение рассчитано на один год.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 27-летний хоккеист принял участие в 58 встречах, записав в свой актив 11 (5+6) результативных баллов при показателе полезности "-6" и 12 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 11 минут за матч.

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