Э. Кейн: я многое понял о «Сан-Хосе», здесь и правда хорошо

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн, сегодня подписавший новый контракт на семь лет и $ 49 млн сказал, что рад оказаться игроком «акул».



«Здорово, что меня сюда обменяли. Я снова оказался в команде, которая побеждает. Мне очень помогло, что я узнал ребят, тренеров и сотрудников клуба. Я многое понял о „Сан-Хосе“. Здесь и правда очень хорошо», — приводит слова Кейна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



26-летний игрок перешёл в «Сан-Хосе» из «Баффало» во время дедлайна. В 17 матчах регулярного чемпионата за «акул» Кейн набрал 14 (9+5) очков, за «Баффало» – 40 (20+20) в 61 матче. В Кубке Стэнли нападающий провёл 9 матчей за «Шаркс» и отметился 5 (4+1) очками. В лиге он провёл 574 матча и набрал 354 (186+168) очка.

«Сан-Хосе» подтвердил подписание контракта с Кейном на $ 49 млн