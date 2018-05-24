Гуськов: «Вашингтон» строился годами, у него лучше развита психология победителя

Заслуженный мастер спорта эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов предположил, что «Вашингтон Кэпиталз» является фаворитом в финальной паре Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».



«Человек, который забросил за свою команду более 500 шайб, в любом случае ведёт её за собой. Думаю, всё шло к тому, что „Вашингтон“ добьётся такого результата. Коллектив, а вместе с ним и Овечкин становились сильнее. Женя Кузнецов провёл в этом году потрясающий сезон и поднял свой уровень ещё выше. Он старается играть так же продуктивно и результативно, как Александр.



Тяжело сейчас прогнозировать шансы „Вашингтона“. Могу сказать, что „Вегас“ совершил уже нечто из ряда вон выходящее, хотя в истории НХЛ уже были подобные случаи. Возможно, ребята уже поняли, что достигли большего, чем то, чего от них ожидали, что им осталось чуть-чуть. Но психология победителей у „Вашингтона“ лучше, потому что клуб шёл к этому долгие годы, имея в составе звезду. Может быть, для „Вегаса“ как раз и лучше, что у них нет звёзд. Что перевести — неизвестно. Но, в любом случае, коллектив в „Вашингтоне“ складывался годами, а проект „Вегаса“ начал действовать только в этом сезоне. Поэтому мне кажется, что победит команда, которая строилась годами, в которую вкладывали деньги и душу», — сказал Густаов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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