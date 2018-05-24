Новый тренер «Рейнджерс»: я хотел играть в НХЛ и поехать на ОИ

Новый главный тренер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о своих принципах работы.



«Я стараюсь быть справедливым и требовательным тренером. Эти вещи сложно совмещать. Если начинаешь наседать на игрока, требовательно к нему относиться, хоккеист может подумать, что не нравится тренеру. На самом деле это совсем не так. Он мне нравится и я хочу, чтобы он добился успеха. Вот что надо для этого сделать.



Конечно, я хотел играть в НХЛ, поехать на Олимпиаду. Об этом мечтает каждый хоккеист, выступающий за Бостонский университет. Потом я стал думать, чем мне заняться в жизни. И тогда я решил, что могу предложить студентам то, что предложили мне в свое время мои тренеры. Так я стал тренировать», — цитирует тренера NY Post.



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