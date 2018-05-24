Василевский — о номинации на «Везину»: благодарен, но хотел бы играть за кубок

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал итоги сезона.



«Номинация на „Везину“? Я благодарен, но в конце сезона лучше бороться за Кубок Стэнли, чем биться за индивидуальные призы. Тем не менее принимать участие в церемонии и общаться с лучшими игроками мира — весело.



За сезон я узнал о себе много важных вещей. Теперь знаю, что могу проводить 60 матчей в „регулярке“ плюс плей-офф, но есть многое, что я должен улучшить. Хороший опыт», — приводит слова игрока официальный «твиттер» команды.