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Василевский — о номинации на «Везину»: благодарен, но хотел бы играть за кубок

Василевский — о номинации на «Везину»: благодарен, но хотел бы играть за кубок
Хоккей / НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал итоги сезона.

«Номинация на „Везину“? Я благодарен, но в конце сезона лучше бороться за Кубок Стэнли, чем биться за индивидуальные призы. Тем не менее принимать участие в церемонии и общаться с лучшими игроками мира — весело.

За сезон я узнал о себе много важных вещей. Теперь знаю, что могу проводить 60 матчей в „регулярке“ плюс плей-офф, но есть многое, что я должен улучшить. Хороший опыт», — приводит слова игрока официальный «твиттер» команды.

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