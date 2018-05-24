Бекстрём: встреча с «Вегасом» будет особенной из-за Макфи, он нас задрафтовал

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», отметив генерального менеджера «рыцарей» Джорджа Макфи.



«Из-за Макфи эта серия будет особенной. Он долго работал в „Кэпиталз“ и всех нас задрафтовал. Так что противостояние будет интересным, жду его с нетерпением», — приводит слова Бекстрёма официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Улыбаемся и машем. «Вегас» может радоваться, что Овечкин выиграл? Праздник в столице США рискует перерасти в излишний оптимизм, ведь впереди маячит грозный «Вегас».

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