Кросби: рад за Флёри, приятно видеть, что он преуспевает

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби порадовался за бывшего одноклубника Марка-Андре Флёри, у которого есть шанс выиграть с «Вегас Голден Найтс» третий Кубок Стэнли подряд.

«Я очень рад за него. Это очень позитивный человек. Как другу и его многолетнему партнёру мне приятно видеть, что он преуспевает. Флёри всегда вкалывает и сейчас является важной частью успеха «Вегаса».

Я думаю, что он был мотивирован после прихода туда. Он верит в себя, любит хоккей и хочет помогать команде. Сейчас у него это получается, и они играют здорово», – цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.