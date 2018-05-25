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Кросби: рад за Флёри, приятно видеть, что он преуспевает

Кросби: рад за Флёри, приятно видеть, что он преуспевает
Хоккей / НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби порадовался за бывшего одноклубника Марка-Андре Флёри, у которого есть шанс выиграть с «Вегас Голден Найтс» третий Кубок Стэнли подряд.

«Я очень рад за него. Это очень позитивный человек. Как другу и его многолетнему партнёру мне приятно видеть, что он преуспевает. Флёри всегда вкалывает и сейчас является важной частью успеха «Вегаса».

Я думаю, что он был мотивирован после прихода туда. Он верит в себя, любит хоккей и хочет помогать команде. Сейчас у него это получается, и они играют здорово», – цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

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