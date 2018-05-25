Назаров: только московскому «Динамо» удалась селекция лучше, чем «Нефтехимику»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мнением о селекции клуба в межсезонье.

«На 80 процентов у нас сменилась линия легионеров: остался Нестрашил, в атаку пришли интересные финны Пуустинен, Няттинен, Руохомаа, оборону укрепит чех Полашек. Считаю, что клуб очень достойно провёл весенний трансферный период.

Кому в КХЛ селекция удалась лучше? На данный момент — разве что московскому «Динамо», в котором я делал свои первые шаги в профессиональном хоккее. Мощные трансферы бело-голубых интригуют! Шипачёв, Кагарлицкий, прошлогодний джокер Бойд — все это лидеры и столпы моих предыдущих клубов, СКА, «Северстали» и «Барыса». Буду за этими мастерами атаки внимательно следить. Мой бывший помощник Владимир Воробьёв получил великолепный материал для успешной работы чемпионского уровня, характерного именно для московского «Динамо». Тут всё очевидно», — цитирует Назарова Russia-Hockey.