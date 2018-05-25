Главный тренер «Питтсбурга» — о Куинне: «Рейнджерс» нашли хорошего учителя

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о новом главном тренере «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвиде Куинне, с которым вместе играл за Бостонский университет в NCAA. Возглавлявший в последнее время эту команду Куинн советовался с Салливаном насчёт работы в НХЛ.

«Я говорил с ним об этом несколько раз. Просто пытался помочь ему разобраться с теми отличиями, которые существуют между работой главным тренером в NCAA и НХЛ. Я сказал ему: «Неважно, какое решение ты примешь, в любом случае будешь в хорошем месте». В итоге всё сводилось к тому, что решит он сам.

Он любит Бостонский университет, как и все, кто играл там, и это создавало для него определённые проблемы. Дэвид всегда любил своих игроков, и у него оставалось чувство, что он что-то недоделал. Ведь он не выиграл с командой национальный чемпионат, хотя несколько раз они были близки. Я попытался помочь ему в этих раздумьях, взвесить все плюсы и минусы.

Я думаю, что «Рейнджерс» нашли очень хорошего тренера, хорошего учителя. Он выстраивает отношения с игроками и стремится получить от них максимальную отдачу. Не поймите меня неправильно, это подготовленный специалист во всех аспектах, но его самой сильной стороной я считаю именно коммуникацию», – цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.