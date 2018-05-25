Джирарди о поражении «Вашингтону»: порой ты должен снять перед соперником шляпу

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Дэн Джирарди прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (3-4) в финале Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Матч №6 ударил по «Тампе», потому что инициатива перешла к ним. «Вашингтону» стала нравиться их игра. И у соперника было на это право. Последние две встречи они играли отлично. Порой ты должен снять перед соперником шляпу. У «Кэпиталз» хорошая команда», — цитирует Джирарди официальный сайт Национальной хоккейной лиги.