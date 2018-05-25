Кучеров — о Василевском: он выиграет «Везину», лучший вратарь в лиге

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением об игре голкипера «молний» Андрея Василевского.

«Мы должны быть уверены в том, что не сделаем этих ошибок в следующем году, и мы подготовимся. Нам всем просто нужно быть лучше.

Василевский был нашим лучшим игроком в каждом матче. Он сыграл огромную роль в нашем успехе, без него нас бы не было там, где мы оказались. Уверен, что он наверняка станет обладателем «Везина Трофи». Он лучший голкипер в этой лиге», — приводят слова Кучерова официальный «твиттер» «Тампы» и клубный журналист Джо Смит в своём «твиттере».

Напомним, что Василевский включён в число претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ. Конкуренты россиянина за этот приз — Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» и Пекка Ринне из «Нэшвилл Предаторз». По итогам сезона-2016/17 титул достался ещё одному российскому вратарю Сергею Бобровскому.