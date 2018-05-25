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Овечкин входит в топ-10 за всю историю НХЛ по голам за матч в Кубке Стэнли

Фото: Mike Carlson/Getty Images
Овечкин входит в топ-10 за всю историю НХЛ по голам за матч в Кубке Стэнли
Хоккей / НХЛ

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс». Победная шайба капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в седьмом матче серии полуфинала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0, 4-3) позволила российскому форварду войти в топ-10 за всю историю НХЛ по голам за матч в плей-офф.

Нападающий «столичных» забросил 58 шайб в 116 матчах (0,5 шайбы за игру). Чаще в плей-офф НХЛ удавалось забивать только Марио Лемье (0,71), Майку Босси (0,66), Морису Ришару (0,62), Уэйну Гретцки (0,59), Яри Курри (0,53), Дино Сиссарелли и Бобби Халлу (оба — по 0,52) и Бретту Халлу (0,51).

Данные приведены для игроков, проведших более 100 матчей в плей-офф.

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