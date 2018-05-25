Форвард сборной Финляндии Маннинен и ещё два игрока перешли в «Йокерит»

«Йокерит» на своём официальном сайте объявил о переходе в команду трёх игроков. Это два защитника, выступавшие в Северной Америке, – Ээмели Рясянен и Виктор Лев, а также форвард сборной Финляндии Сакари Маннинен.

19-летний Рясянен выступал в OHL за «Кингстон» и набрал 33 (5+28) очка в 61 матче. В 16 матчах плей-офф отметился 6 (1+5) очками. На драфте НХЛ-2017 был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 59-м номером во втором раунде.

25-летний Лев провёл сезон в АХЛ, где играл за «Бингхэмптон» и «Айову». В общей сложности шведский защитник сыграл 60 матчей, в которых набрал 24 (7+17) очка при полезности «-28». В Северной Америке он отыграл четыре последних сезона, но в НХЛ принял участие только в четырёх матча за «Торонто» в сезоне-2015/16.

В минувшем сезоне 26-летний Маннинен стал лучшим бомбардиром шведского «Эребру», набрав 28 (11+17) очков в 48 матчах. В составе сборной Финляндии принимал участие в чемпионате мира 2018 года. На этом турнире Маннинен сделал 2 голевые передачи в 8 матчах.