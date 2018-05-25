Купер: прогресс, которого добился Сергачёв, — это довольно исключительно

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил дебютный сезон российского защитника команды Михаила Сергачёва.

«Для Сергачёва это был год роста. Он не только попал в команду, но и сумел добиться прорыва. Разумеется, ему есть куда продолжать расти, но тот прогресс, который он свершил в этом году, – это уже довольно исключительно», – приводит слова Купера официальный «твиттер» «Тампы».

В 79 матчах регулярного чемпионата Сергачёв набрал 40 (9+31) очков при полезности «+9». В плей-офф принял участие в 17 матчах, в которых набрал 5 (2+3) очков.