Гендиректор «Динамо»: Бадюкову поручено готовить предложения по одному защитнику

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев прокомментировал изменения в составе клуба в это межсезонье.

«Из линии обороны ушли Кутейкин и Рылов, а также проводивший мало времени на площадке Соловьёв. Вместо них подписали защитника сборной Финляндии Миику Койвисто, вернулся Андрей Миронов. Кроме того, к основному составу вплотную подбираются молодые защитники, в том числе Егор Зайцев, и это ребята, которые должны получать игровое время. Бадюкову и Воробьёву дано задание готовить предложения по ещё одному защитнику», — цитирует Шанцева пресс-служба клуба.