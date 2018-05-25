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Гендиректор «Динамо»: Бадюкову поручено готовить предложения по одному защитнику

Гендиректор «Динамо»: Бадюкову поручено готовить предложения по одному защитнику
Хоккей / КХЛ

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев прокомментировал изменения в составе клуба в это межсезонье.

«Из линии обороны ушли Кутейкин и Рылов, а также проводивший мало времени на площадке Соловьёв. Вместо них подписали защитника сборной Финляндии Миику Койвисто, вернулся Андрей Миронов. Кроме того, к основному составу вплотную подбираются молодые защитники, в том числе Егор Зайцев, и это ребята, которые должны получать игровое время. Бадюкову и Воробьёву дано задание готовить предложения по ещё одному защитнику», — цитирует Шанцева пресс-служба клуба.

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