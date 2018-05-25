Буре — о финале: «Вашингтон» — фаворит, выход «Вегаса» стал сюрпризом для всех

Известный российский хоккеист Павел Буре прокомментировал выход «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» в финал Кубка Стэнли.

«На протяжении многих лет ”Вашингтон” является одним из лидеров НХЛ, они провели хороший матч с ”Тампа-Бэй Лайтнинг” и заслуженно вышли в финал. Не могу сказать, что для меня это стало большой неожиданностью.

По ходу всей серии финала Восточной конференции было сложно что-то предсказать или спрогнозировать, так как встретились две сильные команды. Шансы ”Вашингтона” и в матче с ”Питсбург Пингвинз”, и в матче с ”Тампой” были примерно равны. Это был тот случай, когда явного фаворита противостояния было сложно выделить.

Наши ребята являются лидерами столичной команды. Естественно, они внесли огромный вклад в выход команды в финал. Не могу согласиться, что Кузнецов перехватывает лидерство у Овечкина. Каждый занимается своим делом и приносит команде пользу. Я согласен, что голкипер «Тампы» Андрей Василевский является одним из лучших голкиперов НХЛ. За счёт чего? За счёт старания и умения.

Думаю, что выход ”Вегаса” в финал стал сюрпризом для всех. Сам факт, что команда сначала вышла в плей-офф, а потом дошла до финала, стал сюрпризом для многих. ”Вегас” выигрывал все серии с отрывом. Менеджмент, и тренеры, и ребята, не имея звёзд в команде, делают свою работу, которая уже принесла плоды. Считаю, что ”Вашингтон” является фаворитом этой серии», — сказал Буре.