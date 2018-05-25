Александр Овечкин привёз Приз принца Уэльского домой к жене

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

После завершения матча капитан «Вашингтона» Александр Овечкин взял в руки Приз принца Уэльского (приз за победу в Восточной конференции). Российский форвард лично занёс кубок в самолёт, когда команда готовилась улетать из Тампы в Вашингтон, а по возвращении в столицу США привёз Приз принца Уэльского домой к жене.

Совместную фотографию также можно посмотреть в «инстаграме» Анастасии Овечкиной.