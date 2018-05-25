Календарь игр финала Кубка Стэнли—2018 между «Вашингтоном» и «Вегасом»

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс». Все матчи финала, кроме одного, будут начинаться в 20:00 по времени Восточного побережья (по московскому времени – в 03:00 следующего дня).

Календарь игр Кубка Стэнли—2018

Расписание матчей финала НХЛ:



29 мая, вторник, Вегас— 03:00*

31 мая, четверг, Вегас — 03:00

3 июня, воскресенье, Вашингтон— 03:00

5 июня, вторник, Вашингтон— 03:00

8 июня, пятница, Вегас— 02:15

11 июня, понедельник, Вашингтон— 03:00

14 июня, четверг, Вегас— 03:00

* — начало матчей указано по московскому времени

Курсивом выделены матчи, которые могут потребоваться, если ни одной из команд не удастся завершить серию со счётом 4-0.