Флёри — о «Вашингтоне»: думал, что могу забыть о них на время, поторопился

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз».

«Я подумал, что могу забыть о них на какое-то время. Получается, что поторопился. Нам поможет тот факт, что я их хорошо знаю? И да, и нет. Эти ребята талантливы и техничны, они не повторяются. Не стоит целиком полагаться на то, что они будут играть так, как раньше», — цитирует Флёри официальный сайт НХЛ.

Канадский вратарь дважды обыгрывал «Вашингтон» в плей-офф, будучи основным вратарём «Питтсбург Пингвинз».