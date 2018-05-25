Шмидт — об Овечкине: он настоящая машина, всегда способен создать голевой момент

Защитник «Вегас Голден Найтс» Нэйт Шмидт прокомментировал игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. 26-летний Шмидт покинул «Вашингтон» на драфте расширения прошлым летом, он отыграл за «столичных» четыре полных сезона. Шмидт и Овечкин сыграли вместе за «Кэпиталз» 200 матчей.

«Овечкин — настоящая машина. Он крупный парень, всегда способный создать голевой момент», — цитирует Шмидта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.