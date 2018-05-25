«Спартак» провёл закрытие сезона в формате бизнес-клуба, информирует официальный сайт клуба. Московский клуб закрыл сезон в подобном формате в третий раз подряд.

«На заседание бизнес-клуба были приглашены руководители крупнейших российских и зарубежных инвестиционных и промышленных компаний, ведущие спортивные и рекламные агентства, представители бизнес-элиты, журналисты ведущих средств массовой информации. Мероприятие прошло в непринуждённой обстановке, когда гости могли пообщаться, завязать деловые контакты, поделиться своими бизнес-планами и познакомиться с уникальными коммерческими возможностями одного из самых популярных клубов страны. Эти возможности действительно почти безграничны с учётом того, что «Спартак» играет на самой современной арене Москвы в «Парке Легенд», но главное — всегда открыт новым идеям», — сообщается в заявлении пресс-службы клуба.

Гости и участники мероприятия отмечали огромные перспективы, которые открывает для бизнес-сообщества партнёрство с хоккейным клубом с богатейшей историей, подчеркивали узнаваемость бренда «Спартак» и выражали надежду на плодотворную работу. Центральным событием мероприятия стало подписание соглашений о сотрудничестве с авиакомпанией «Турецкие авиалинии» и сетью популярных бургерных «Фарш».

Особое внимание в рамках заседания было уделено одному из главных маркетинговых проектов «Спартака» — ретроматчу. Четвёртый по счету ретроматч «Спартак» проведёт вновь в декабре, он снова будет приурочен ко дню рождения клуба, на этот раз болельщики смогут окунуться в атмосферу 90-х годов прошлого века.

Почётным гостем бизнес-клуба стал легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.