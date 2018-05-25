Бывший нападающий «Адмирала» Дамир Жафяров продолжит карьеру в «Торпедо», информирует в своём «телеграм»-канале нижегородский клуб. Соглашение заключено на один сезон.

В минувшем сезоне Жафяров за приморский клуб сыграл 35 матчей в регулярном чемпионате и набрал 15 (8+7) очков при полезности «-1».

За карьеру в КХЛ 24-летний форвард также играл в составе новокузнецкого «Металлурга», ЦСКА и «Сибири». В общей сложности он принял участие в 280 матчах, в которых забросил 41 шайбу и сделал 37 голевых передач при показателе полезности «+5».