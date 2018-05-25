Защитник «Миннесоты» Райан Сутер вернётся в строй к началу сезона-2018/19

Защитник «Миннесоты» Райан Сутер надеется сыграть в первом матче «Уайлд» в новом сезоне, восстановившись после травмы голеностопа правой ноги.

«Я чувствую себя лучше с каждым днём. Но всё станет окончательно ясно только тогда, когда я вернусь в состав. Я надеюсь восстановиться к первой игре. Мне кажется, что всё пройдёт, как только я начну ходить. Это должно произойти через несколько недель, и я надеюсь, что буду готов к этому времени», — сказал Сутер.

В конце марта у Сутера случился перелом лодыжки. 33-летний защитник пропустил последние четыре игры регулярного чемпионата и не принимал участия в первом раунде розыгрыша кубка Стэнли, где «Миннесота» за пять матчей проиграла «Виннипег Джетс».

В 78 играх сезона-2017/18 годов Сутер набрал 51 (6+45) очко и занял второе место в НХЛ по среднему количеству игрового времени (26:47).