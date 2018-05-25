НХЛ с сезона-2019/20 будет использовать «умные» шайбы с датчиками скорости

НХЛ планирует использовать новую технологию начиная с сезона-2019/20, но есть шанс, что предварительный просмотр пройдёт в начале Кубка Стэнли в следующем году. Об этом сообщает NBC.

Эта технология позволит отслеживать скорость движения шайбы на льду в режиме реального времени. Благодаря этому тренеры смогут получать больше информации о проценте владения шайбой, зонах, откуда производились броски, расстоянии и скорости полёта шайбы. Предполагается, что передовая информация предоставит аутсайдерам больше шансов сравняться с конкурентами.