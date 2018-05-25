«Витязь» подписал однолетний контракт с нападающим Денисом Кокаревым

Подмосковный клуб пополнился нападающим Денисом Кокаревым, информирует официальный сайт «Витязя». Соглашение между сторонами рассчитано на один сезон.



Минувший сезон форвард начинал в «Салавате Юлаеве», проведя за уфимский клуб 23 матча и набрав 9 (6+3) очков. Затем он был обменян в магнитогорский «Металлург». За «сталеваров» Денис сыграл 41 встречу, записав в свой актив 23 (6+17) результативных балла.

Кокарев является двукратным обладателем кубка Гагарина в составе московского «Динамо».

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