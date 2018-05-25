Магнитогорский «Металлург» объявил о новом тренере вратарей

Тренером вратарей магнитогорского «Металлурга» утверждён Андрей Болсуновский. Он войдёт в штаб чешского специалиста Йозефа Яндача. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Последние три сезона Болсуновский работал в клубе ВХЛ «Сокол», представляющим Красноярск. Ранее он долгое время трудился в тольяттинской «Ладе», когда она находилась в ВХЛ. Специалист успел поработать в КХЛ лишь в сезоне-2008/09. Также в послужном списке Болсуновского есть опыт работы в другом клубе ВХЛ – карагандинской «Сарыарке».