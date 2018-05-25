Овечкин может стать первым российским капитаном, выигравшим Кубок Стэнли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может стать первым россиянином в истории, выигравшим Кубок Стэнли в качестве капитана своей команды.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Только два европейских хоккеиста покоряли это достижение за всю историю НХЛ. Швед Никлас Лидстрём выигрывал кубок Стэнли в «Детройт Ред Уингз» в 2008 году, а словак Здено Хара стал обладателем главного трофея НХЛ в 2011 году с «Бостон Брюинз».

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало первой игры запланировано на 20:00 по времени Восточного побережья (по московскому времени – в 03:00 следующего дня).