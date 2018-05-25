«Ростелеком» и КХЛ продлили соглашение о сотрудничестве до 2021 года

«Ростелеком» и Континентальная хоккейная лига заключили соглашение о сотрудничестве до 2021 года. Во время Петербургского международного экономического форума документ подписали президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.



На протяжении трёх сезонов «Ростелеком» является телекоммуникационным партнёром КХЛ. Взаимодействие с компанией позволило лиге создать на хоккейных аренах современную инфраструктуру по доставке телевизионного сигнала телевещателям и пользователям системы «Видеогол».



В рамках сотрудничества до 2021 года «Ростелеком» продолжит обеспечение современных сервисов в области телекоммуникационных услуг и информационной безопасности, в том числе предоставление высокоскоростных каналов связи для организации прямых трансляций хоккейных матчей, использование системы «Видеогол», организацию телефонии и доступа в интернет.



Со стороны лиги «Ростелекому» будут предоставлены широкие маркетинговые возможности в статусе Партнера КХЛ и МХЛ.



«Подписание нового соглашения с «Ростелекомом» – логичное продолжение нашего сотрудничества в течение трёх сезонов. Совместная работа с компанией, задающей стандарты отрасли во внедрении передовых IT-решений, привела к совершенствованию инфраструктуры ледовых арен в регионах и повышению качества телевизионных трансляций. Уверен, что дальнейшее взаимодействие КХЛ и «Ростелекома» будет не менее эффективным и позволит задействовать новейшие технологии в развитии спорта», — рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.



«В рамках партнёрства «Ростелеком» предоставит КХЛ телекоммуникационные каналы для организации прямых эфирных трансляций матчей. Компания обеспечит подготовку и эксплуатацию всей технической инфраструктуры на хоккейных аренах с круглосуточной технической поддержкой и информационной защитой, что позволит хоккейным болельщикам по всей России наслаждаться игрой лучших команд КХЛ», — отметил Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком».

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