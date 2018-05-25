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Петтерссон: переход в «Ванкувер» — это сон, мечты становятся реальностью

Петтерссон: переход в «Ванкувер» — это сон, мечты становятся реальностью
Хоккей / НХЛ

Новичок «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон поделился эмоциями от подписания трёхлетнего контракта новичка с клубом НХЛ.

«Это сон. Я всегда мечтал сыграть в НХЛ, меня очень захватывает, что удалось подписать контракт с «Ванкувером». Это действительно много значит для меня. Мечты становятся реальностью. Хочу поблагодарить всех, кто помогал достичь этого, особенно семью. Без вас ничего бы не получилось», — приводит слова Петтерссона Expressen.

Петтерссон был задрафтован «Кэнакс» в 2017 году в первом раунде под общим пятым номером. В сезоне-2017/18 он выступал за шведский «Векшё».

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