Петтерссон: переход в «Ванкувер» — это сон, мечты становятся реальностью

Новичок «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон поделился эмоциями от подписания трёхлетнего контракта новичка с клубом НХЛ.

«Это сон. Я всегда мечтал сыграть в НХЛ, меня очень захватывает, что удалось подписать контракт с «Ванкувером». Это действительно много значит для меня. Мечты становятся реальностью. Хочу поблагодарить всех, кто помогал достичь этого, особенно семью. Без вас ничего бы не получилось», — приводит слова Петтерссона Expressen.

Петтерссон был задрафтован «Кэнакс» в 2017 году в первом раунде под общим пятым номером. В сезоне-2017/18 он выступал за шведский «Векшё».