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КХЛ наградила пресс-службы клубов по итогам сезона

КХЛ наградила пресс-службы клубов по итогам сезона
Хоккей / КХЛ

КХЛ совместно с клубами и СМИ разработала процедуру выбора лучшей пресс-службы КХЛ и наградила лауреатов. 25 мая в Москве прошёл семинар для пресс-служб КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. В рамках мероприятия состоялось награждение пресс-служб КХЛ по итогам завершившегося сезона. Список победителей выглядит следующим образом:

«Лучшее взаимодействие со СМИ» — Алёна Шилова («Северсталь»), Дмитрий Исайчик (ХК «Сочи»).

«Лучший фотограф клуба» — Александр Коркка («Северсталь»).

«Лучшая работа клуба в социальных сетях» — «Ак Барс».

«Лучший новостной блок сайта клуба» — «Спартак».

«Лучшие социальные проекты клуба» — «Торпедо».

«Лучшие креативные проекты клуба» — «Сибирь».

«Лучшая пресс-служба» — ХК «Сочи».

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