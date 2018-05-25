КХЛ наградила пресс-службы клубов по итогам сезона

КХЛ совместно с клубами и СМИ разработала процедуру выбора лучшей пресс-службы КХЛ и наградила лауреатов. 25 мая в Москве прошёл семинар для пресс-служб КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. В рамках мероприятия состоялось награждение пресс-служб КХЛ по итогам завершившегося сезона. Список победителей выглядит следующим образом:
«Лучшее взаимодействие со СМИ» — Алёна Шилова («Северсталь»), Дмитрий Исайчик (ХК «Сочи»).
«Лучший фотограф клуба» — Александр Коркка («Северсталь»).
«Лучшая работа клуба в социальных сетях» — «Ак Барс».
«Лучший новостной блок сайта клуба» — «Спартак».
«Лучшие социальные проекты клуба» — «Торпедо».
«Лучшие креативные проекты клуба» — «Сибирь».
«Лучшая пресс-служба» — ХК «Сочи».
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